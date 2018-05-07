В команде Тутберидзе прокомментировали уход Медведевой

Хореограф Алексей Железняков, который работает в группе тренера Этери Тутберидзе, рассказал о своём отношении к уходу Евгении Медведевой.

«Я могу сказать только одно: каждый человек сам выбирает свою судьбу. Если Евгения так решила, то остаётся надеяться, что у неё всё получится. Я знаю её с детства, принимаю её любое решение. Ошибочное оно или нет — покажет время», — сказал Железняков в разговоре с RT.

Ранее чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская заявила, что смена тренера Этери Тутберидзе на канадского специалиста Брайана Орсера поможет россиянке Евгении Медведевой остаться на лидирующих позициях в мире.