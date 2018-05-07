В команде Тутберидзе прокомментировали уход Медведевой

Короткая ссылка
Хореограф Алексей Железняков, который работает в группе тренера Этери Тутберидзе, рассказал о своём отношении к уходу Евгении Медведевой.

«Я могу сказать только одно: каждый человек сам выбирает свою судьбу. Если Евгения так решила, то остаётся надеяться, что у неё всё получится. Я знаю её с детства, принимаю её любое решение. Ошибочное оно или нет — покажет время», — сказал Железняков в разговоре с RT.

Ранее чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская заявила, что смена тренера Этери Тутберидзе на канадского специалиста Брайана Орсера поможет россиянке Евгении Медведевой остаться на лидирующих позициях в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Фигурное катание
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных