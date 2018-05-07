Бутырская: смена тренера поможет Медведевой остаться в лидерах

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Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская считает, что смена тренера Этери Тутберидзе на канадского специалиста Брайана Орсера поможет россиянке Евгении Медведевой остаться на лидирующих позициях в мире.

«Я уверена в этом. У Жени сильный характер. Она не просто так приняла это решение. Наверняка всё чётко продумала и остановилась на этом. Я даже не знаю, к кому бы она могла пойти в нашей стране, потому что Тутберидзе — это лидер в нашем фигурном катании», — цитирует Бутырскую «Спорт-Экспресс».

Она также исключила вариант смены Медведевой спортивного гражданства.

«Уверена, этого не произойдёт. Зачем ей это? Женя в любом случае лидер. Она просто поменяет место тренировочного процесса», — заявила Бутырская.

Ранее президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян прокомментировала информацию о возможном выступлении двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой за Армению.

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