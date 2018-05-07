В ФФКА заявили, что Медведева не будет выступать за Армению

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Президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян прокомментировала информацию о возможном выступлении двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой за Армению.

«Слухи о том, что Медведева будет выступать за Армению, не соответствуют действительности. Такой вариант даже не обсуждался», — цитирует Степанян РИА Новости.

Ранее серебряный призёр Олимпиады-2002 Илья Авербух прокомментировал информацию о том, что российская фигуристка Евгения Медведева может сменить спортивное гражданство.

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