В ФФКА заявили, что Медведева не будет выступать за Армению

Президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян прокомментировала информацию о возможном выступлении двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой за Армению.

«Слухи о том, что Медведева будет выступать за Армению, не соответствуют действительности. Такой вариант даже не обсуждался», — цитирует Степанян РИА Новости.

Ранее серебряный призёр Олимпиады-2002 Илья Авербух прокомментировал информацию о том, что российская фигуристка Евгения Медведева может сменить спортивное гражданство.