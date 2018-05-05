Авербух прокомментировал информацию о том, что фигуристка Медведева может сменить спортивное гражданство

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Серебряный призёр Олимпиады-2002 Илья Авербух прокомментировал информацию о том, что российская фигуристка Евгения Медведева может сменить спортивное гражданство.

«Это абсолютный бред, никакую Армению Медведева представлять не будет. Абсолютная утка!» — приводит слова Авербуха «Спорт-Экспресс».

Фигурист заявил, что не может согласиться с мнением о том, что Этери Тутберидзе открыто делала ставку на другую свою воспитанницу — Алину Загитову.

«Но, конечно, так часто бывает, что если спортсмен не добивается на Олимпиаде максимального результата, то винит в этом тренера. Хотя это не всегда правомерно», — добавил Авербух.

Ранее Туктамышева заявила, что Медведева поступила правильно, уйдя от Тутберидзе.

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