Туктамышева считает, что Медведева поступила правильно, уйдя от Тутберидзе

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Чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала информацию о том, что двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе.

«Мне кажется, что это было ожидаемым, так как очень сложно, когда две сильнейшие спортсменки занимаются у одного тренера. Я не могу сказать, что была сильно удивлена этому объявлению», — приводит слова Туктамышевой РИА Новости.

Она отметила, что Медведева сделала правильный шаг для развития самой себя и творчества.

«Мне кажется, что Женя неглупая девочка и она всё правильно сделала, разложила все плюсы и минусы и поняла, что нужно менять», — подчеркнула Туктамышева.

Фигуристка добавила, что постоянное соперничество на льду может привести к психологическим последствиям, которые в будущем будут препятствовать достижению высоких результатов.

Ранее сообщалось, что фигурист Гачинский не верит в уход Медведевой от тренера Тутберидзе.

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