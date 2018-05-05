Фигурист Гачинский не верит в уход Медведевой от тренера Тутберидзе

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Призёр чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Артур Гачинский не верит в факт ухода двукратной серебряной медалистки Олимпийских игр 2018 года Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе.

«Честно говоря, я пока в это не верю — в то, что она ушла от Тутберидзе. Не читал пока комментариев от самой Евгении, поэтому сам ничего не могу прокомментировать», — приводит слова Гачинского РИА Новости.

Фигурист отметил, что Медведева очень долго работала с Тутберидзе, поэтому он даже в теории не может представить, чтобы они прекратили сотрудничество.

Ранее сообщалось, что фигуристка Медведева может сменить спортивное гражданство после перехода к канадскому тренеру.

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