Фигурист Гачинский не верит в уход Медведевой от тренера Тутберидзе
«Честно говоря, я пока в это не верю — в то, что она ушла от Тутберидзе. Не читал пока комментариев от самой Евгении, поэтому сам ничего не могу прокомментировать», — приводит слова Гачинского РИА Новости.
Фигурист отметил, что Медведева очень долго работала с Тутберидзе, поэтому он даже в теории не может представить, чтобы они прекратили сотрудничество.
Ранее сообщалось, что фигуристка Медведева может сменить спортивное гражданство после перехода к канадскому тренеру.