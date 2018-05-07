Медведева официально объявила об уходе от тренера Тутберидзе

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Российская фигуристка Евгения Медведева официально объявила об уходе от тренера Этери Тутберидзе.
Медведева официально объявила об уходе от тренера Тутберидзе
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«Прежде всего, хочу поблагодарить Этери Георгиевну Тутберидзе и весь тренерский штаб за долгую плодотворную, порой очень сложную работу. За огромное терпение, которое они проявляли по отношению ко мне, и невероятную... профессиональную выдержку. Эти люди дали мне жизнь в фигурном катании и привели к таким высоким результатам, которыми я по праву могу гордиться», —  приводит слова Медведевой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский призёр и тренер Александр Жулин не видит ничего плохого в том, что фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова работали вместе под руководством тренера Этери Тутберидзе.

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