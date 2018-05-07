Жулин считает нормальным, что Медведева и Загитова работали под руководством одного тренера

Двукратный олимпийский призёр и тренер Александр Жулин не видит ничего плохого в том, что фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова работали вместе под руководством тренера Этери Тутберидзе.

«Конечно, нет ничего плохого в том, что тренер занимается с двумя спортсменами, которые претендуют на победу в Олимпийских играх и других крупных турнирах. Точно так же Орсер работает с Ханю и Фернандесом. Ситуация непростая, но если ты сильный атлет, то ты должен продолжать бороться. В своё время у меня также тренировались две соперничающие пары: Екатерина Боброва — Дмитрий Соловьёв и Виктория Синицына — Никита Кацалапов», — рассказал Жулин в интервью RT.

При этом он не считает, что Медведевой стоило разорвать отношения с Тутберидзе до Олимпийских игр, так как это не повысило бы её шансы на успех.

«Мне кажется, Евгения сделала всё правильно, решив доработать с Тутберидзе до окончания Игр. С другой стороны, ей уже 18 лет. С каждым годом всё сложнее держать себя в данной физической форме, в весе. Но я бы не относился к перспективам Медведевой скептически. Я не исключаю, что спортивная злость поможет ей выиграть следующий чемпионат мира. Но говорить об Олимпиаде-2022 пока очень сложно», — заключил Жулин.

Ранее Жулин в интервью RT заявил, что уход фигуристки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе позитивно скажется на эмоциональном состоянии спортсменки.