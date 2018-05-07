Тренер Жулин уверен, что уход Медведевой от Тутберидзе позитивно скажется на спортсменке

Двукратный олимпийский призёр и тренер Александр Жулин в интервью RT заявил, что уход фигуристки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе позитивно скажется на эмоциональном состоянии спортсменки.

«Мне кажется, ситуация была крайне сложной. У Евгении была травма, а Федерация фигурного катания на коньках России работала над тем, чтобы у Алины Загитовой были выше оценки. Нашей стране была нужна золотая медаль Игр. В итоге её получила Загитова, а не Медведева. Безусловно, теперь ей тяжело ежедневно встречаться на льду со своей главной соперницей. Постоянная конкуренция может довести до сумасшествия. Переход позволит ей сменить обстановку: новые условия, тренер. Наверное, это правильный шаг. У Тутберидзе же существует огромная обойма спортсменок. Сейчас необходимо лишь сделать так, чтобы расставание получилось максимально безболезненным», — отметил Жулин в разговоре с RT.

Ранее Жулин выразил уверенность, что фигуристка Евгения Медведева обиделась на тренера Этери Тутберидзе за то, что она не оставила Алину Загитову выступать на юниорском уровне в олимпийский сезон.