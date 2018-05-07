Жулин: знаю, что Тутберидзе хотела победы Медведевой на ОИ
«Конечно, могла иметь место обида. Ведь это отношения между учеником и наставником. Но неправильно выражать недовольство тем, что Тутберидзе не оставила Загитову в юниорах. Тренер не выбирает. У неё есть ученики, но их возраст не играет ключевую роль. При этом Этери хотела, чтобы Медведева победила на Олимпийских играх. Я знаю это из личной беседы. Это было бы правильнее и справедливее. Но конкуренцию отменить нельзя», — выразил мнение Жулин в разговоре с RT.
Ранее Жулин заявил, что золото Загитовой на ОИ повлияло на отношения между Медведевой и Тутберидзе.