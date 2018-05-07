Жулин: знаю, что Тутберидзе хотела победы Медведевой на ОИ

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Двукратный призёр Олимпийских игр и тренер Александр Жулин уверен, что фигуристка Евгения Медведева обиделась на тренера Этери Тутберидзе за то, что она не оставила Алину Загитову выступать на юниорском уровне в олимпийский сезон.

«Конечно, могла иметь место обида. Ведь это отношения между учеником и наставником. Но неправильно выражать недовольство тем, что Тутберидзе не оставила Загитову в юниорах. Тренер не выбирает. У неё есть ученики, но их возраст не играет ключевую роль. При этом Этери хотела, чтобы Медведева победила на Олимпийских играх. Я знаю это из личной беседы. Это было бы правильнее и справедливее. Но конкуренцию отменить нельзя», — выразил мнение Жулин в разговоре с RT.

Ранее Жулин заявил, что золото Загитовой на ОИ повлияло на отношения между Медведевой и Тутберидзе.

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