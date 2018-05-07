Жулин считает, что золото Загитовой на ОИ повлияло на отношения между Медведевой и Тутберидзе
«Евгения и Этери замечательно работали вместе. Это была отличная пара. Видимо, настал тот день, когда необходимо расстаться. Отношения изжили себя. Естественно, золотая медаль Загитовой имеет непосредственное влияние на ситуацию. При этом я уважаю решение Медведевой», — выразил мнение Жулин в беседе с RT.
Ранее хореограф Алексей Железняков, который работает в группе тренера Этери Тутберидзе, рассказал о своём отношении к уходу Евгении Медведевой.