Жулин считает, что золото Загитовой на ОИ повлияло на отношения между Медведевой и Тутберидзе

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Двукратный призёр Олимпийских игр и тренер Александр Жулин считает, что золотая медаль фигуристки Алины Загитовой на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане повлияла на отношения между Евгенией Медведевой и тренером Этери Тутберидзе.

«Евгения и Этери замечательно работали вместе. Это была отличная пара. Видимо, настал тот день, когда необходимо расстаться. Отношения изжили себя. Естественно, золотая медаль Загитовой имеет непосредственное влияние на ситуацию. При этом я уважаю решение Медведевой», — выразил мнение Жулин в беседе с RT.

Ранее хореограф Алексей Железняков, который работает в группе тренера Этери Тутберидзе, рассказал о своём отношении к уходу Евгении Медведевой.

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