Фигурист Траньков предположил, что Медведева скажет при встрече с Тутберидзе

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков предположил, что россиянка Евгения Медведева скажет бывшему тренеру Этери Тутберидзе при встрече.

«Уверен, что, когда они встретятся на соревнованиях или ещё где-то, Женя Медведева скажет: «Здравствуйте, Этери Георгиевна». И всё. И не будет никаких проблем. Она никогда не отвернётся. Я не знаю ни одного более корректного человека в фигурном катании, чем Женя Медведева», — цитирует Транькова «Спорт-Экспресс».

Ранее известный продюсер и хореограф, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух высказал своё мнение о последствиях прекращения сотрудничества между фигуристкой Евгенией Медведевой и тренером Этери Тутберидзе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Фигурное катание
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных