Фигурист Траньков предположил, что Медведева скажет при встрече с Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков предположил, что россиянка Евгения Медведева скажет бывшему тренеру Этери Тутберидзе при встрече.

«Уверен, что, когда они встретятся на соревнованиях или ещё где-то, Женя Медведева скажет: «Здравствуйте, Этери Георгиевна». И всё. И не будет никаких проблем. Она никогда не отвернётся. Я не знаю ни одного более корректного человека в фигурном катании, чем Женя Медведева», — цитирует Транькова «Спорт-Экспресс».

Ранее известный продюсер и хореограф, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух высказал своё мнение о последствиях прекращения сотрудничества между фигуристкой Евгенией Медведевой и тренером Этери Тутберидзе.