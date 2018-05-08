Авербух ответил на критику Орсера в адрес команды Тутберидзе

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Известный продюсер и хореограф Илья Авербух, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, ответил на критические высказывания канадского тренера Брайана Орсера о работе команды тренера Этери Тутберидзе, с которой недавно прекратила сотрудничество двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

«Мне не нравятся высказывания Орсера, который начинает давать комментарии, используя политическую подоплёку. Что бедная Женя не имела права голоса, что она такая несчастная — выполняла исключительно указания тренера», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».

Он вспомнил опыт работы постановки программ для Медведевой и отметил, что спортсменка всегда могла принять участие в разработке номера. 

«Если Орсер хочет ещё раз поднять тему, что русские — роботы, а они такие свободные, то я бы ему так ответил: нужно начинать свою работу с уважительного высказывания о предыдущем тренере Жени и всех хореографах, с которыми она работала. Потому что до программ Медведевой им ещё расти и расти», — заявил Авербух.

Ранее канадский тренер Брайан Орсер рассказал, какую цель ставит перед собой российская фигуристка Евгения Медведева.

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