Авербух ответил на критику Орсера в адрес команды Тутберидзе
«Мне не нравятся высказывания Орсера, который начинает давать комментарии, используя политическую подоплёку. Что бедная Женя не имела права голоса, что она такая несчастная — выполняла исключительно указания тренера», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».
Он вспомнил опыт работы постановки программ для Медведевой и отметил, что спортсменка всегда могла принять участие в разработке номера.
«Если Орсер хочет ещё раз поднять тему, что русские — роботы, а они такие свободные, то я бы ему так ответил: нужно начинать свою работу с уважительного высказывания о предыдущем тренере Жени и всех хореографах, с которыми она работала. Потому что до программ Медведевой им ещё расти и расти», — заявил Авербух.
Ранее канадский тренер Брайан Орсер рассказал, какую цель ставит перед собой российская фигуристка Евгения Медведева.