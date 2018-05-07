«Это был единственный возможный вариант для нас обеих»: Медведева официально подтвердила свой уход от Тутберидзе

Российская фигуристка Евгения Медведева подтвердила информацию о прекращении сотрудничества с наставницей Этери Тутберидзе. О причинах своего решения спортсменка предпочла умолчать, сказав лишь слова благодарности в адрес тренерского штаба. Кроме того, двукратный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане заявила, что её новым наставником станет канадец Брайан Орсер.

С момента появления комментариев тренера Этери Тутберидзе по поводу ухода её подопечной Евгении Медведевой прошло меньше суток, а на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКК) уже появилось заявление самой спортсменки, в котором она официально подтвердила свой переход к новому наставнику.

Также по теме «Это позволит ей сменить обстановку»: стали известны подробности ухода Медведевой от тренера Тутберидзе Фигуристка Евгения Медведева не выходит на связь со своим тренером Этери Тутберидзе. Об этом наставница рассказала в интервью Первому...

О причинах подобного решения ходило много слухов и предположений. Сама наставница призналась, что спортсменка была недовольна решением допустить Алину Загитову до участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Медведева предпочла не распространяться на эту тему и не отвечать бывшему тренеру. Она лишь поблагодарила Тутберидзе и специалистов, работавших с ней в спортивном центре «Самбо-70».

«Хочу поблагодарить Этери Георгиевну и весь тренерский штаб за огромное терпение, которое они проявляли по отношению ко мне, и невероятную тренерскую, профессиональную выдержку. Эти люди дали мне жизнь в фигурном катании и привели к таким высоким результатам, которыми я по праву могу гордиться».

В связи с прекращением продолжительного сотрудничества множество вопросов было связано и с будущим Медведевой. Некоторые эксперты опасались, что фигуристка может выбрать для продолжения своей карьеры сборную Армении. Однако девушка опровергла эти слухи, назвав имя своего нового наставника.

«Я буду продолжать выступать за Российскую Федерацию, оставаясь в школе «Самбо-70», тренируясь при этом у канадского специалиста Брайана Орсера. Делаю я это для того, чтобы использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне», — заявила фигуристка.

Однако о конкретных датах переезда в Канаду, по словам Медведевой, говорить пока рано.

«Я уже лето своё провела. Сейчас — с корабля на бал. Теперь хочу начать восстанавливаться, но в самостоятельном режиме, так как вопросы по поводу моего переезда ещё не решены. Поэтому точной даты отъезда ещё нет», — цитируют фигуристку РИА Новости.

Кроме того, Медведева прояснила ситуацию с травмой, помешавшей ей выступить на чемпионате мира в Милане и не позволявшей тренироваться в полную силу большую часть сезона.

Также по теме «Решение Жени нужно уважать»: как отреагировали на уход фигуристки Медведевой от тренера Тутберидзе Фигуристка Евгения Медведева прекратила сотрудничество со своей наставницей Этери Тутберидзе. Как сообщил директор центра спорта и...

«После Олимпиады 8 марта я летала в Германию для прохождения медицинского обследования. И мне было настоятельно рекомендовано воздержаться от серьёзных нагрузок, вследствие чего я была вынуждена пропустить два месяца полноценных тренировок», — рассказала спортсменка.

В конце своего заявления фигуристка выразила уверенность, что её, как и Тутберидзе, ожидает прекрасное будущее.

«Надеюсь, пройдёт время и все поймут, что это был единственный возможный вариант для нас обеих продолжить честно работать», — добавила Медведева.

Информация о прекращении сотрудничества всколыхнула мир фигурного катания. Однако большинство экспертов отнеслись с пониманием к решению спортсменки. Поддержать её в сложившейся ситуации призвали олимпийский чемпион Алексей Ягудин, чемпионка мира Мария Бутырская, двукратный олимпийский призёр Александр Жулин, президент ФФККР Александр Горшков и другие. Однако нашлись и те, кто выразил сомнение в логичности такого поступка, — в частности Роман Костомаров.

Отношение к расставанию тренера и фигуристки прокомментировал и российский тренер Алексей Мишин.

«Бывают разводы, приносящие счастье обоим. Но имеют место и другие, когда разрыв делает счастливым только кого-то одного или заставляет страдать обоих. Думаю, что сейчас логичнее всего отнестись к произошедшему спокойно и в какой-то степени посочувствовать Жене, которая находится в очень сложном положении», — отметил Мишин.

Не оставило равнодушным расставание Медведевой и Тутберидзе и министра спорта России Павла Колобкова.

«Уверен, Женя ценит всё, что для неё сделала Этери Тутберидзе, с которой они столько всего прошли вместе. Главное, что сейчас обе стороны договорились. Уверен, впереди и у Этери, и у Жени много побед», — заявил чиновник.

По его словам, мир фигурного катания всегда был интернациональным и нет ничего страшного в том, что Евгения будет тренироваться с Орсером, — ведь она продолжит выступать за Россию. При этом Колобков напомнил, что под руководством канадского специалиста тренируются японец Юдзуру Ханю, испанец Хавьер Фернандес и спортсменка из Казахстана Элизабет Турсынбаева.