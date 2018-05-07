Президент ФФККР Горшков: Медведева сама приняла решение об отъезде в Канаду

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал о решении Евгении Медведевой жить и тренироваться в Канаде.

«Это решение Жени. Она взрослый человек, у неё было время всё обдумать. Пришла она уже с окончательным решением», — приводит слова Горшкова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Медведева на неопределённый срок уедет в Канаду.