Фигуристка Медведева на неопределённый срок уедет в Канаду
Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что на неопределённый срок уедет жить в Канаду.
«Из-за того что я буду вынуждена жить в Канаде, мне придётся сменить место жительства на неопределённый срок. Так как карьеру я хочу долгую, из-за этого происходят большие перемены в моей жизни», — приводит слова Медведевой РИА Новости.
Она подчеркнула, что гражданство менять не собирается.
Ранее Медведева объявила, что продолжит выступать за Россию.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен