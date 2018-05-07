Фигуристка Медведева на неопределённый срок уедет в Канаду

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Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что на неопределённый срок уедет жить в Канаду.

«Из-за того что я буду вынуждена жить в Канаде, мне придётся сменить место жительства на неопределённый срок. Так как карьеру я хочу долгую, из-за этого происходят большие перемены в моей жизни», — приводит слова Медведевой РИА Новости.

Она подчеркнула, что гражданство менять не собирается.

Ранее Медведева объявила, что продолжит выступать за Россию.

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