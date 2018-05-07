Медведева продолжит выступления за Россию

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Фигуристка Евгения Медведева объявила, что будет выступать за Россию.

«Переходя к теме событий последних дней, хочу прояснить ситуацию. Я буду продолжать выступать за Российскую Федерацию, оставаясь в школе «Самбо-70», тренируясь при этом у канадского специалиста Брайана Орсера», — приводит слова Медведевой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Медведева также сообщила об уходе от тренера Этери Тутберидзе.

Ранее появилась информация, что серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева может сменить спортивное гражданство после перехода от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

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