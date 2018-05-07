Костомаров считает, что переход к другому тренеру ничего не даст Медведевой

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду в дуэте с Татьяной Навкой Роман Костомаров прокомментировал уход фигуристки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе.

«Жене Медведевой уже 18, по моим ощущениям, переход к другому тренеру сейчас ничего не даст. В женском одиночном катании девочки выигрывают в основном до 18-20 лет», — приводит слова Костомарова «Газета.Ru».

Он отметил, что юные подопечные Тутберидзе уже исполняют по два четверных прыжка, что в своём возрасте не сможет освоить Медведева.

«Переход Медведевой к канадскому тренеру Брайану Орсеру не спасёт никаким образом. Аделина Сотникова выиграла Олимпиаду в 2014 году, всё, её время прошло. Медведева могла завоевать золото только на Олимпийских играх — 2018, я уверен в этом, но время Жени ушло», — добавил Костомаров.

Ранее Тутберидзе прокомментировала уход от неё фигуристки Медведевой.