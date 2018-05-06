Тренер Тутберидзе прокомментировала уход от неё фигуристки Медведевой

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Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Этери Тутберидзе прокомментировала информацию о том, что её подопечная приняла решение уйти к другому наставнику.

«Слухи уже нагнетались. Я уже писала Жене. Ни ответов на СМС, ни ответов на звонки», — приводит слова Тутберидзе «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что расставание с Медведевой является неизбежным, так как она выдвигает условия и не отвечает на сообщения.

«Выйдя с олимпийского льда, она бросила детскую фразу: «Неужели вы не могли Алину подержать ещё год в юниорах?» Я сказала: «Женя, ты что, у всех должны быть равные шансы», — добавила Тутберидзе.

При этом она подчеркнула, что Медведева не похожа на человека, который легко расстаётся с людьми.

Ранее тренер Рафаэль Арутюнян высказал мнение о возможном сотрудничестве Медведевой и Брайана Орсера.

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