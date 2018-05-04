Ягудин: нужно поддержать решение Медведевой, каким бы оно ни было

Олимпийский чемпион в одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал решение двукратной вице-чемпионки Олимпийских игр Евгении Медведевой завершить сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе.

«Я уже говорил и раньше, что не могут два человека, готовые побеждать, ужиться у одного тренера, как бы он ни старался всё сделать правильно. Я сужу по той ситуации, что была с Евгением Плющенко и Алексеем Мишиным, — можно тренироваться вместе, но кто-то психологически будет в любом случае раздавлен. Я в 18 лет мальчишкой понял: да, мне это нужно, оставаться — это тупик. Может, Медведева почувствовала то же самое», — приводит слова Ягудина ТАСС.

Он отметил, что, когда два спортсмена выступают на одном и том же уровне, никто уступать не хочет.

«Здесь нужно только поддержать решение Жени, каким бы оно ни было», — добавил фигурист.

Ранее Илья Авербух прокомментировал решение Медведевой уйти от тренера Тутберидзе.