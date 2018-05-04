Авербух прокомментировал решение Медведевой уйти от тренера Тутберидзе

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал решение двукратной вице-чемпионки Олимпийских игр Евгении Медведевой завершить сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе.

«Я в данной ситуации сопереживаю, хочу поддержать Женю и Этери, они много сделали друг для друга. Этери сделала Женю такой, какой мы её знаем. Этот тандем был близок долгие годы, уверен, что в сердце Жени должна быть только благодарность тренеру. Уверен, так и есть», — приводит слова Авербуха ТАСС,

Он отметил, что для Тутберидзе будет сложно расставаться с одной из её самых лучших учениц.

«Спорт жесток, эмоции улягутся, и они всегда будут говорить друг о друге с теплотой», — добавил хореограф.

Ранее стало известно, что Медведева прекратила сотрудничество с тренером Тутберидзе