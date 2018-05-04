Авербух прокомментировал решение Медведевой уйти от тренера Тутберидзе

Короткая ссылка
Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал решение двукратной вице-чемпионки Олимпийских игр Евгении Медведевой завершить сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе.

«Я в данной ситуации сопереживаю, хочу поддержать Женю и Этери, они много сделали друг для друга. Этери сделала Женю такой, какой мы её знаем. Этот тандем был близок долгие годы, уверен, что в сердце Жени должна быть только благодарность тренеру. Уверен, так и есть», — приводит слова Авербуха ТАСС,

Он отметил, что для Тутберидзе будет сложно расставаться с одной из её самых лучших учениц.

«Спорт жесток, эмоции улягутся, и они всегда будут говорить друг о друге с теплотой», — добавил хореограф.

Ранее стало известно, что Медведева прекратила сотрудничество с тренером Тутберидзе

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Фигурное катание
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных