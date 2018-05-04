В «Самбо-70» подтвердили, что Медведева прекратила сотрудничество с тренером Тутберидзе

Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев подтвердил информацию СМИ, согласно которой российская фигуристка Евгения Медведева завершила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе.

«Женя прекратила сотрудничество с Этери Георгиевной. Конечно, нам эта ситуация не очень нравится, но Женя планирует продолжить работать в «Самбо-70», но с другим тренером», — приводит слова Лайшева ТАСС.

Он высказал мнение, что эта ситуация является не совсем правильной.

«Этери Георгиевна делает всё для своих воспитанников Это сложный философский вопрос, всему своё время. Влезать в это — дело неблагодарное», — добавил директор.

Ранее в СМИ появилась информация, что Медведева завершит сотрудничество с Тутберидзе.

