В «Самбо-70» подтвердили, что Медведева прекратила сотрудничество с тренером Тутберидзе
«Женя прекратила сотрудничество с Этери Георгиевной. Конечно, нам эта ситуация не очень нравится, но Женя планирует продолжить работать в «Самбо-70», но с другим тренером», — приводит слова Лайшева ТАСС.
Он высказал мнение, что эта ситуация является не совсем правильной.
«Этери Георгиевна делает всё для своих воспитанников Это сложный философский вопрос, всему своё время. Влезать в это — дело неблагодарное», — добавил директор.
Ранее в СМИ появилась информация, что Медведева завершит сотрудничество с Тутберидзе.