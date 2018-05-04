СМИ: Медведева завершит сотрудничество с Тутберидзе

Дважды серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева завершит сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе.

Об этом сообщает «Матч ТВ». Причины такого решения не называются. Отмечается, что новым тренером Медведевой может стать канадец Брайан Орсер. Ранее Алексей Ягудин рассказал, что у Медведевой нет мечты стать телеведущей, поскольку для неё спорт на первом месте.