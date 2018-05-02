Ягудин: у Медведевой нет мечты стать телеведущей, для неё спорт на первом месте

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Олимпийский чемпион в одиночном катании Алексей Ягудин рассказал о своём сотрудничестве с двукратным серебряным призёром Игр-2018 Евгенией Медведевой на телепроекте Первого канала «Ледниковый период. Дети».

«Это ещё одна популярная тема в интернете: если Медведева появилась на ТВ, значит, она ушла из спорта. Женя Медведева ниоткуда не уходила, она до сих пор залечивает травму, которая беспокоила её на протяжении всего года», — приводит слова Ягудина «Телепрограмма».

Он отметил, что из-за травмы ей категорически запрещено выполнять сложные элементы.

«Теперь человеку сидеть дома и ничего не делать? Ей предложили попробовать себя в роли ведущей телепроекта на Первом канале. Она согласилась. К тому же она открыто говорит, что у неё нет мечты стать телеведущей, для неё спорт на первом месте», — добавил спортсмен.

Ранее Илья Авербух рассказал, как Медведева справляется с работой телеведущей.

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