«Это позволит ей сменить обстановку»: стали известны подробности ухода Медведевой от тренера Тутберидзе

Фигуристка Евгения Медведева не выходит на связь со своим тренером Этери Тутберидзе. Об этом наставница рассказала в интервью Первому каналу, признав, что двукратная чемпионка мира, скорее всего, больше не будет заниматься под её руководством. Тутберидзе также сообщила, что спортсменка упрекнула её в решении допустить Алину Загитову к Олимпийским играм в Пхёнчхане. В беседе с RT известный тренер Александр Жулин отметил, что переход может положительно сказаться на результатах Медведевой, но в то же время подчеркнул, что фигуристке не стоило критиковать наставницу за участие Загитовой в ОИ-2018.

«Медведева не отвечала на звонки и смс»

В последние дни внимание всех любителей фигурного катания приковано к ситуации вокруг ухода Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе. Но если сама фигуристка пока никак не прокомментировала данную информацию, то наставница выступила с официальным заявлением. Так, в эфире Первого канала она отметила, что узнала о разрыве отношений из прессы, а её попытки пообщаться с бывшей подопечной завершились неудачей.

«Слухи нагнетались. Тем более что к этому моменту я уже неоднократно пыталась связаться с Женей, но ответов ни на смс, ни на звонки не получила. Посмотрев новости, я поняла, что Женя ушла», — рассказала тренер.

Изначально уход Медведевой объяснялся исключительно необходимостью сменить обстановку. В частности, директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заверял, что между фигуристкой и её наставницей не существует никаких конфликтов. Однако Тутберидзе призналась, что по окончании произвольной программы на Олимпиаде в Пхёнчхане Евгения выразила недовольство её решением допустить будущую чемпионку Игр Алину Загитову на турнир.

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«Выйдя с олимпийского льда, она бросила детскую фразу: «Неужели вы не могли Алину подержать ещё год в юниорах?». Я сказала: «Женя, ты что, у всех должны быть равные шансы». Это должна быть просто вера в тренера и в результат. Наверное, если Медведева выдвигает какие-то условия или не отвечает на сообщения и звонки, расставание неизбежно. Так спортсмен проявляет нежелание», — заявила Тутберидзе.

На данный момент остаётся неизвестным, под началом какого тренера будет заниматься Медведева. Но главным кандидатом считается канадский специалист Брайан Орсер. В числе его воспитанников значатся двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю и испанец Хавьер Фернандес, который дважды завоёвывал золотую медаль первенства планеты.

В свою очередь, Тутберидзе негативно отнеслась к возможному переходу Медведевой под руководство Орсера. Одной из причин стали недавние комментарии канадца о ещё одной воспитаннице Этери — Александре Трусовой.

«Это какой-то вызов для меня со стороны Орсера. И ещё его слова о том, что Трусова — это краткосрочный феномен. Как бы то ни было, она сделала историю. Она откаталась, сделала чисто эти два четверных прыжка. Признай, скажи: «Молодец, девчонка!» — добавила Тутберидзе.

Кроме того, появилась информация, что Медведева может не только уйти от своего наставника, но и принять решение выступать за другую страну. В частности, говорилось о возможном получении фигуристкой гражданства Армении и переезде в Канаду для будущих тренировок с Орсером.

Однако в Федерации фигурного катания Армении сообщили, что ничего не знают о возможном желании Медведевой выступить за страну.

«Слухи о том, что Медведева будет выступать за Армению, не соответствуют действительности. Такой вариант даже не обсуждался», — приводит РИА Новости слова президента ФККА Мелании Степанян.

«Главное — это попробовать понять друг друга»

Хореограф Алексей Железняков, который работает в группе Тутберидзе, отказался комментировать информацию о конфликте между Медведевой и Тутберидзе.

«Я могу сказать только одно: каждый человек сам выбирает свою судьбу. Если Евгения так решила, то остаётся надеяться, что у неё всё получится. Я знаю её с детства, принимаю её любое решение. Ошибочное оно или нет — покажет время», — заявил Железняков в разговоре с RT.

Евгения Медведева и Этери Тутберидзе

globallookpress.com

По мнению первой российской чемпионки мира в женском одиночном катании Марии Бутырской, Медведевой и Тутберидзе необходимо разрешить данные разногласия и восстановить хорошие отношения.

«Фигурное катание такой вид спорта, в котором у спортсмена и тренера нет контрактов. Как атлет, я понимаю Евгению. У фигуристов бывает, что достигнут предел и нужно поменять условия, получить глоток свежего воздуха. У нас бывает много таких переходов: Ягудин уходил от Мишина, я — к Елене Чайковской. Но как тренеру, мне безумного жалко Тутберидзе. Столько лет, столько сил она отдала Медведевой. У неё ведь ни одна спортсменка так долго не каталась. Поэтому мне очень сложно быть на чьей-то стороне в этой ситуации. Хочется, чтобы они просто остались в хороших отношениях. В спорте, как и в жизни, самое главное — это попробовать понять друг друга. Я понимаю: обиды, злость. Но надо закрыть на всё это глаза и дать шанс Жене попробовать», — цитирует Бутырскую «Спорт-Экспресс».

Как считает заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова, у Медведевой были причины разорвать свои отношения с бывшим тренером.

«Вот как от меня ушла Ксения Столбова и стала олимпийской чемпионкой с моими программами — вот так же и здесь. Дети уходят. Значит, что-то не то было. Как их можно осуждать? У них одна жизнь — короткая, спортивная. Они живут, как считают нужным. Человек идёт туда, где, как он считает, ему будет лучше. Осуждать Медведеву мы не имеем права, не зная всех обстоятельств. Посмотрим на неё в сезоне. В этой ситуации жаль тренера — вот и всё. Значит, Этери заслуживает того, что от неё уходят», — цитирует Великову «Газета.Ru».

«Постоянная конкуренция может довести до сумасшествия»

Двукратный олимпийский призёр и тренер Александр Жулин в интервью RT высказал мнение, что победа Загитовой на Олимпиаде в Пхёнчхане имеет непосредственное влияние на уход Медведевой из команды Тутберидзе.

«Евгения и Этери замечательно работали вместе. Это была отличная пара. Видимо, настал тот день, когда необходимо расстаться. Отношения изжили себя. Естественно, золотая медаль Загитовой имеет непосредственное влияние на ситуацию. При этом я уважаю решение Медведевой», — выразил мнение Жулин.

Однако наставник не считает, что Медведева имела право обвинять свою наставницу в участии Загитовой в Играх-2018. При этом он отметил, что Тутберидзе лично желала Евгении успеха в Пхёнчхане.

«Конечно, могла иметь место обида. Ведь это отношения между учеником и наставником. Но неправильно выражать недовольство тем, что Тутберидзе не оставила Загитову в юниорах. Тренер не выбирает. У неё есть ученики, но их возраст не играет ключевой роли. При этом Этери хотела, чтобы Медведева победила на Олимпийских играх. Я знаю это из личной беседы. Это было бы правильнее и справедливее. Но конкуренцию отменить нельзя», — выразил мнение Жулин.

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Он считает, что уход Медведевой может позитивно сказаться на её эмоциональном состоянии. По его мнению, 18-летней спортсменке было бы очень непросто постоянно контактировать с Загитовой.

«Мне кажется, ситуация была крайне сложной. У Евгении была травма, а Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) работала над тем, чтобы у Алины были выше оценки. Нашей стране была нужна золотая медаль Игр. В итоге её получила Загитова, а не Медведева. Безусловно, теперь ей тяжело ежедневно встречаться на льду со своей главной соперницей. Постоянная конкуренция может довести до сумасшествия. Переход позволит ей сменить обстановку: новые условия, тренер. Наверное, это правильный шаг. У Тутберидзе же существует огромная обойма спортсменок. Сейчас необходимо лишь сделать так, чтобы расставание получилось максимально безболезненным», — отметил специалист.

При этом он не считает, что сотрудничество Тутберидзе с Медведевой и Загитовой было обречено на провал. По мнению Жулина, два спортсмена высочайшего класса способны тренироваться под началом одного наставника.

«Конечно, нет ничего плохого в том, если тренер занимается с двумя спортсменами, которые претендуют на победу в Олимпийских играх и других крупных турнирах. Точно так же Орсер работает с Ханю и Фернандесом. Ситуация непростая, но если ты сильный атлет, то ты должен продолжать бороться. В своё время у меня также тренировались две соперничающие пары — Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв и Виктория Синицына/Никита Кацалапов», — рассказал Жулин.

При этом он не считает, что Медведевой стоило разорвать отношения с Тутберидзе до Олимпийских игр, так как это не повысило бы её шансы на успех в соревнованиях. Однако он не согласен, что на перспективах 18-летней спортсменки можно ставить крест.