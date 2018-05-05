«Cложные взаимоотношения»: фигуристка Медведева и тренер Тутберидзе прекращают совместную работу

Российская фигуристка Евгения Медведева прекращает сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе, под руководством которой она стала двукратной чемпионкой мира и двукратным серебряным призёром Олимпийских игр. Эту информацию RT подтвердил директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев, в котором тренируется Медведева.

Самая сенсационная новость межсезонья в фигурном катании прогремела поздно вечером 4 мая. Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева уходит от своего тренера Этери Тутберидзе, с которой были связаны все главные победы 18-летней спортсменки. Эту информацию подтвердил Ренат Лайшев, директор Центра спорта и образования «Самбо-70», в котором тренируется Медведева.

«На данный момент ситуация такая, что Евгения уходит от Этери Георгиевны. Процесс этот ещё не завершён, но она остаётся в структуре «Самбо-70». У спортсмена случаются такие ситуации, когда нужно сменить обстановку, поэтому никакой сенсации здесь нет», — заявил Лайшев РИА Новости.

О том, кто станет следующим тренером Медведевой, директор школы рассказать не смог.

«Это решает Федерация фигурного катания на коньках России. Вопрос открыт. Кто знает, может быть, Медведева и Тутберидзе помирятся. Но конфликта никакого между ними нет», — добавил Лайшев.

В разговоре с RT Лайшев рассказал, что отношения фигуристки и тренера обострились после непростого олимпийского сезона.

«Это их взаимоотношения, сложные, как в одной семье. У них был психологически тяжёлый период, они выясняли отношения. Но Медведева и Тутберидзе остаются в одной школе, в одном клубе. Во всех отношениях бывают спады и подъёмы, особенно в таком непростом и востребованном виде спорта, как фигурное катание. Не мне делать какие-то выводы об их отношениях. После тяжелейшего сезона Женя и Этери Георгиевна дошли до такой ситуации, когда надо что-то решать», — сказал директор школы.

При этом он уточнил, что сотрудничество Тутберидзе с другими учениками «Самбо-70», в том числе с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, продолжается.

«Тутберидзе продолжит работать с Алиной Загитовой и с огромной скамейкой других, запасных фигуристов», — заверил Лайшев.

Два месяца назад в СМИ уже появлялась информация о том, что Медведева и Тутберидзе прекращают сотрудничество. Но тогда эти сообщения были решительно опровергнуты и фигуристкой, и тренером.

«Уважаемые журналисты, успокойтесь! Новость, которую сегодня я увидела в интернете, ввела меня в ступор. Не выдумывайте то, чего нет. Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать!» — говорила Медведева.

«Вот видите как… И я, и Медведева слышим об этом впервые», — утверждала Тутберидзе.

Спустя несколько дней тренер рассказала, что относится к ученице, как к родной дочери, а Медведева в интервью RT заявила, что нельзя верить подобным сообщениям, если они не были озвучены официально.

«Сколько людей, столько и мнений. Мы живём в свободной стране, каждый имеет право высказать своё мнение. Лично я считаю, что не стоит говорить или домысливать за другого человека, если не было официальной информации. Нельзя сеять панику и совершать подобные вбросы в социальные сети. Видимо, люди просто переживают за меня таким образом, это их эмоциональные посылы. Я очень благодарна всем за повышенное внимание и любовь, но, судя по всему, некоторые всерьёз не задумывались о том, что я люблю Россию и буду выступать только за свою страну», — заверяла спортсменка, прокомментировав также слух о возможной смене гражданства.

В итоге оказалось, что Медведева и Тутберидзе действительно расстаются и новый сезон в фигурном катании начнут порознь. Их сотрудничество было одним из самых плодотворных в истории спорта и определённо войдёт в историю. Ожидается, что 7 мая Федерация фигурного катания на коньках России официально подтвердит информацию о расставании тренера и спортсменки.

Медведева начала заниматься под руководством Тутберидзе в 2007 году, когда ещё постигала азы фигурного катания. Спортсменка стала показывать выдающиеся результаты ещё на юношеском уровне и в 2015 году стала чемпионкой мира среди юниоров.

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В свой первый взрослый сезон Медведева произвела фурор — она последовательно выиграла финал Гран-при, чемпионат Европы и чемпионат мира. Юная спортсменка ещё тогда выделялась на фоне соперниц безукоризненной техникой выполнения прыжков.

Спустя год Медведева вновь выиграла все турниры, в которых принимала участие, попутно переписывая на себя мировые рекорды в женском одиночном катании. В олимпийском сезоне двукратная чемпионка мира столкнулась с соперничеством со стороны Алины Загитовой, ещё одной воспитанницы Тутберидзе. Из-за травмы ноги Медведева взяла перерыв и вернулась на лёд только к домашнему чемпионату Европы, на котором уступила более юной фигуристке. То же самое произошло и на Олимпиаде в Пхёнчхане, где обе девушки вдобавок к личным медалям выиграли серебро командного турнира.

После Игр в Южной Корее Медведева не стала участвовать в чемпионате мира, сославшись на необходимость залечить травму ноги. Больше она не выступала на соревнованиях и попробовала себя в качестве ведущей телепрограммы «Ледниковый период. Дети». Медведева не делилась планами по поводу следующего сезона, но неоднократно выражала желание продолжать выступать вплоть до зимних Олимпийских игр 2022 года.