Тутберидзе: есть ощущение, что Орсер бросил мне вызов
«Для меня вызов скорее от Орсера. Особенно после его слов, что Трусова — это краткосрочный феномен», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.
Она отметила, что Трусова создала историю, чисто исполнив два четверных прыжка.
«Ну признай, признай, скажи: «Молодец девчонка!» Поэтому у меня есть ощущение, что мне Орсер сделал вызов», — добавила Тутберидзе.
По информации СМИ, Медведева будет заниматься у Орсера.
Ранее Тутберидзе прокомментировала уход от неё фигуристки Медведевой.