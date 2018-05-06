Тутберидзе: есть ощущение, что Орсер бросил мне вызов

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Этери Тутберидзе выразила мнение, что ситуация с её подопечной является вызовом со стороны канадского специалиста Брайана Орсера.

«Для меня вызов скорее от Орсера. Особенно после его слов, что Трусова — это краткосрочный феномен», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Она отметила, что Трусова создала историю, чисто исполнив два четверных прыжка.

«Ну признай, признай, скажи: «Молодец девчонка!» Поэтому у меня есть ощущение, что мне Орсер сделал вызов», — добавила Тутберидзе.

По информации СМИ, Медведева будет заниматься у Орсера.

Ранее Тутберидзе прокомментировала уход от неё фигуристки Медведевой.