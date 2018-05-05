«Решение Жени нужно уважать»: как отреагировали на уход фигуристки Медведевой от тренера Тутберидзе

Фигуристка Евгения Медведева прекратила сотрудничество со своей наставницей Этери Тутберидзе. Как сообщил директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев, это естественный ход событий в данном виде спорта. С ним согласен и известный тренер Алексей Мишин. Бывшие фигуристы Илья Авербух, Алексей Ягудин и Наталья Бестемьянова поддержали решение Медведевой. Как в спортивном сообществе встретили новость об уходе фигуристки от наставницы — в материале RT.

Долгое время в мире фигурного катания ходили разговоры об уходе российской фигуристки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе. Однако подтверждение эта информация получила лишь сейчас. О расставании серебряного призёра Олимпийских игр — 2018 и её наставницы сообщил директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.

Спортивное сообщество отреагировало на подобное решение неоднозначно, так как с именем Тутберидзе связаны самые громкие достижения Медведевой.

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев выразил своё недоумение тем фактом, что Медведева действительно может покинуть свою наставницу. По его словам, поводов пойти на подобный шаг у спортсменки не было.

«Для меня это шок. Трудно в это поверить. Для чего? У неё блестящий тренер, мирового уровня. Не верю. Даже представить не могу, что такое может произойти. К Жене все очень хорошо относятся, не только Тутберидзе, но и федерация, и вся страна», — цитирует Писеева «Чемпионат».

Однако олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова предположила, что определяющим моментом для Медведевой стало второе место на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Золото тогда взяла россиянка Алина Загитова.

«Решение Жени нужно уважать в любом случае, так как она большая спортсменка и знает, на что идёт. Мы видели, что на Олимпиаде Медведева каталась идеально. Но в результате она получила серебряную медаль, а не золотую», — поделилась своим мнением с RT Бестемьянова.

Олимпийский чемпион в одиночном катании Алексей Ягудин солидарен с бывшей фигуристкой. О том, каково двум сильнейшим спортсменам, борющимся за самые высокие награды, находиться под руководством одного наставника, ему известно из собственного опыта.

Фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева

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«Я уже говорил и раньше, что не могут два человека, готовые побеждать, ужиться у одного тренера, как бы он ни старался всё сделать правильно. Я сужу по той ситуации, что была с Евгением Плющенко и Алексеем Мишиным. Можно тренироваться вместе, но кто-то психологически будет в любом случае раздавлен. Я в 18 лет мальчишкой понял: да, мне это нужно, оставаться — это тупик. Может, Медведева почувствовала то же самое», — предположил Ягудин.

Многие эксперты выразили мнение, что для такого сложного в эмоциональном плане вида спорта, как фигурное катание, прекращение сотрудничества между Медведевой и Тутберидзе не является чем-то из ряда вон выходящим. Об этом рассказал известный российский тренер Алексей Мишин. Кроме того, специалист отметил, что пока рано говорить о том, как подобное решение скажется на карьере фигуристки в дальнейшем.

«Разводы были, есть и будут. Переходы спортсменов были, есть и будут. Лучше не скажешь. Шаг ли это вперёд? Жизнь покажет», — отметил Мишин.

Серебряный олимпийский призёр Илья Авербух не сомневается в том, что после стольких лет сотрудничества Медведевой было непросто принять решение об уходе, однако, какими бы ни были причины, этот шаг стоит поддержать в любом случае.

«Я в данной ситуации сопереживаю Жене и Этери, они много сделали друг для друга. Этери сделала Женю такой, какой мы её знаем. Этот тандем был близок долгие годы, уверен, что в сердце Жени должна быть только благодарность тренеру. Уверен, что так и есть», — цитирует слова Авербуха ТАСС.

После информации о прекращении совместной работы Медведевой и Тутберидзе появились слухи и о том, что россиянка может поменять спортивное гражданство и начать выступать за сборную Армении.

Наталья Бестемьянова категорически отрицает подобную возможность.

«Не думаю, что это произойдёт. Женя — настоящий патриот своей страны, поэтому подобные слухи не имеют никакого смысла», — отметила олимпийская чемпионка.

Кроме того, называется имя возможного будущего наставника Медведевой. Им якобы может стать канадский специалист Брайан Орсер. Многие эксперты положительно высказались о его деятельности, отметив, однако, что пока рано говорить о том, что именно он станет новым тренером россиянки.

«Орсер — очень сильный специалист, один из мировых лидеров, поэтому к нему стремятся все выдающиеся спортсмены. Однако его школа устроена не так, как у нас, поэтому Жене, возможно, сложно будет адаптироваться в новых условиях», — поделился своим мнением Авербух.

Наталья Бестемьянова также отметила, что не видит ничего страшного в том, что россиянку будет тренировать наставник-иностранец.

«Во многих видах спорта присутствуют зарубежные специалисты, почему фигурное катание должно стать исключением? Брайан Орсер — большой тренер, который может привести спортсменку к лучшим результатам, которые она заслуживает. Единственной проблемой может стать финансовый вопрос», — добавила Бестемьянова.