Мишин об уходе Медведевой от Тутберидзе: жизнь покажет, будет ли это шагом вперёд

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Известный российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал решение и Евгении Медведевой завершить сотрудничество с Этери Тутберидзе.

«Разводы были, есть и будут. Переходы спортсменов были, есть и будут. Лучше не скажешь. Жизнь покажет, будет ли это шагом вперёд», — приводит слова Мишина «Чемпионат».

Ранее Алексей Ягудин высказал мнение, что нужно поддержать решение Медведевой, каким бы оно ни было.

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