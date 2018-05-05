Мишин об уходе Медведевой от Тутберидзе: жизнь покажет, будет ли это шагом вперёд
Известный российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал решение и Евгении Медведевой завершить сотрудничество с Этери Тутберидзе.
«Разводы были, есть и будут. Переходы спортсменов были, есть и будут. Лучше не скажешь. Жизнь покажет, будет ли это шагом вперёд», — приводит слова Мишина «Чемпионат».
Ранее Алексей Ягудин высказал мнение, что нужно поддержать решение Медведевой, каким бы оно ни было.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube