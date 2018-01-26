Фигуристы Столбова и Климов отказались от участия в предолимпийском сборе

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Олимпийские чемпионы командного турнира в Сочи фигуристы Ксения Столбова и Фёдор Климов приняли решение отказаться от участия в предолимпийском сборе команды, который пройдёт в Японии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тренера Столбовой и Климова Нину Мозер.

По её словам, спортсмены решили не мешать готовящимся к Олимпиаде партнёрам и сосредоточиться на тренировках к чемпионату мира, который состоится в Милане с 19 по 25 марта.

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил Столбову до участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявил, что Столбова и Букин по-прежнему находятся в заявке на ОИ-2018

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