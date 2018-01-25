Гендиректор ФФККР: Столбова и Букин по-прежнему в заявке на ОИ-2018

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что пары фигуристов Ксения Столбова — Фёдор Климов и Александра Степанова — Иван Букин по-прежнему входят в заявку на зимние Олимпийские игры 2018 года.

«Олимпийский состав есть на нашем сайте. Мы подали заявку, в которой стоят в основной команде. Об этом говорил и я, и президент ФФККР Александр Горшков. Позиция наша не изменилась, мы ждём ответа из МОК, ждём окончательного списка», — приводит слова Когана «Р-Спорт».

Пары Столбова — Климов и Степанова — Букин не вошли в утверждённый Международным олимпийским комитетом список из 169 российских спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры 2018 года.

Ранее сообщалось, что Ассоциация зимних видов спорта потребовала у МОК разъяснений по неприглашению россиян на ОИ-2018.

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