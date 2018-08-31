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Олимпийские чемпионы Столбова и Климов объявили о распаде пары

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Олимпийские чемпионы 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию Ксения Столбова и Фёдор Климов объявили о распаде дуэта.
Олимпийские чемпионы Столбова и Климов объявили о распаде пары
  • РИА Новости

«На сегодняшний день этой пары больше не существует по нашему обоюдному решению. Я благодарен Ксении за совместную спортивную карьеру, за годы, которые мы вместе провели на льду. Считаю, что мы многого достигли. Но мы приняли решение прекратить подготовку, и это решение окончательное», — цитирует Климова РИА Новости.

Он также заявил, что пара думала о завершении карьеры по итогам прошлого сезона.

«Тот сезон получился неполным. Было чувство недосказанности, поэтому возникли сомнения по поводу карьеры. С Ксенией я общался в последний раз ещё весной», — добавил спортсмен.

Столбова и Климов начали выступать вместе в 2009 году. Они стали чемпионами сочинской Олимпиады в командных соревнованиях и серебряными призёрами в парном катании.

Они также должны были участвовать в Играх в Пхёнчхане, но Международный олимпийский комитет (МОК) не отправил приглашение Столбовой без объяснения причин.

Ранее сообщалось, что тренер Медведевой будет готовить сборную Китая по фигурному катанию к Олимпиаде-2022.

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