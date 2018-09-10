Эксперименты в коротком прокате, падения в произвольном: Загитова и Медведева представили программы на новый сезон

В Москве состоялись контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. На них выступили олимпийская чемпионка Алина Загитова и серебряный призёр Игр в Пхёнчхане Евгения Медведева. Девушки показали свои программы, с которыми будут выступать в новом сезоне. Обе они справились с короткими прокатами, но в произвольных допустили несколько падений.

У российских фигуристов очередной сезон традиционно начинается с контрольных прокатов сборной. У тренеров, экспертов и болельщиков появляется возможность оценить, как спортсмены подготовились к новым соревнованиям. Обычно эти прокаты проводились в Сочи, но в этот раз Федерация фигурного катания на коньках России организовала их в московском «Мегаспорте».

Главными звёздами этого мероприятия стали, конечно же, две лучшие фигуристки прошлого сезона — Алина Загитова и Евгения Медведева. Всего несколько месяцев назад они тренировались бок о бок у Этери Тутберидзе, но после Олимпиады карьера одной из них круто поменялась. Медведева ушла к прославленному Брайану Орсеру, у которого уже собрана целая команда звёздных спортсменов, и провела межсезонье в Канаде под его руководством.

То, что болельщики увидят новую Медведеву, стало понятно ещё на стадии выбора музыки для программ. Джазовая песня в коротком прокате и мелодичные танго в произвольном — в таком наборе композиций сразу чувствуется влияние североамериканской тренерской школы.

Однако создание кардинально новых образов — это не самая главная задача, которую двукратной чемпионке мира нужно было решить в межсезонье. Новая система оценок, принятая летом, вынуждает фигуристов как можно более внимательно относиться к техническому исполнению элементов. Выполнять прыжки Медведева умеет давно, но делать это так, чтобы все судьи дали максимальную надбавку, нужно учиться заново.

В короткой программе фигуристка действительно удивила не только чёлкой, как у Одри Хепбёрн. Двойной аксель в её исполнении был безупречен, а сложный скоростной заход на него должен особенно впечатлить судей. Также Медведева заменила риттбергер на более дорогой лутц. Это довольно рискованный ход, так как у спортсменки всегда были проблемы с ребром на этом прыжке. Полностью они никуда не делись, и чёткого отталкивания с наружного ребра снова не было. Однако теперь никто не будет выбирать лутц, не будучи уверенным в его исполнении по всем правилам. У Медведевой ещё есть время на доработку до первых стартов, как и на шлифование вращений, ставших менее воздушными.

Много изменений произошло и в короткой программе Загитовой. Теперь ей уже не удастся исполнять все прыжки в конце проката — получать десятипроцентный бонус можно будет только за один последний прыжок. Олимпийская чемпионка решила не рисковать и оставила напоследок проверенный тройной флип вместо двойного акселя, заход на который зато заметно усложнился. А начинается действие под музыку из «Призрака оперы» всё так же с каскада лутц — риттбергер. Правда, именно на этих двух прыжках музыка прерывается, и это может насторожить судей, но других вопросов новая программа Загитовой не вызывает. Первый раунд заочного противостояния с Медведевой остался за ней.

Но во втором Загитова сама же сделала несколько шагов назад. Новая постановка под «Кармен» практически не отличается по замыслу от прошлогоднего «Дон Кихота», разве что в начале произвольной программы искусственно появились несколько прыжков, которыми приходится разбавлять сложные дорожки шагов. Прокат остался насыщенным, рассчитанным на высочайшее техническое мастерство фигуристки. Но пока что Загитова не готова к его исполнению. Она дважды упала в начале и конце, недокручивала прыжки и неубедительно выезжала с них. Свои ошибки спортсменка оправдала чрезмерным волнением.

«Я волновалась перед произвольной программой, это был мой первый выход перед большой аудиторией после Олимпиады. Было чуть-чуть сложно, но я думаю, что по ходу сезона будет легче. Вчера мне удалось откатать короткую программу лучше, чем сегодня. Но короткая программа легче, над произвольной ещё надо работать. Я действительно выросла, и за собой замечаю, что психологически тоже. В начале сезона были трудности с прыжками, но благодаря большому количеству прыжков на тренировках проблему удалось решить. Пока для меня самое главное — исполнять программу чисто, а не разучивать четверные прыжки», — цитирует Загитову РИА Новости после контрольных прокатов.

Сырым получился и произвольный прокат Медведевой под «Либертанго». Прыжковые элементы практически все удались фигуристке — только одно падение и едва сорванный аксель смазали впечатление. Однако между прыжками не хватало осмысленных переходов и хореографии. Медведева получила в своё распоряжение музыку, к которой давно тяготела, но пока не пользуется возможностью выступать под неё. В этом она сама призналась после завершения выступления.

«Отвратительные чувства от проката произвольной программы. Всё пошло совсем не по плану. Мне кажется те, кто видели изначально мою программу, это поняли. Брайан Орсер даже не сообразил, что происходит. Я тоже. Сейчас я откатала на 20, даже на 15%, от того, что я могу. Я это понимаю. Сказать, что случилось — будет глупо называть какую-то причину, оправданий быть не может. Но это начало сезона, мы с Брайаном интенсивно работаем всего полтора месяца, после четырёх месяцев отдыха, когда голова была отключена», — сказала фигуристка.

Её тренер однако нашёл положительные стороны в том, что продемонстрировала его подопечная.

«Это была не лучшая произвольная программа. Не совсем даже программа. Но это был интересный опыт. В целом же это была хорошая неделя, мы получили хорошие отзывы. Тренировки тоже проходили хорошо. Я удовлетворен всем, кроме проката программы, но мы оставим его позади. Когда я узнал, что мы будем выступать в «Мегаспорте», при большом стечении болельщиков, я понял, что будет непросто. Это давление в самом начале сезона, все не в лучшей форме. Но это опыт. Не самый хороший, но мы его используем, продолжим работать и покажем те улучшения, которые есть. Произвольная программа непростая, это танго. В нынешний период сезона там еще не очень много хореографии, но Медведева уже показывает разнообразие — Евгения исполняет игривую короткую программу и сложную произвольную. Это хорошо, что она демонстрирует, какой фигуристкой является», — подытожил канадский специалист.

Теперь впереди у девушек первые серьёзные старты. Для Загитовой это будет «Ондрей Непела Трофи», а для Медведевой — турнир Autumn Classic. Оба соревнования пройдут с 20 по 22 сентября.