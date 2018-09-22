Тарасова о критике в адрес Медведевой: надо любить и ждать, а не устраивать истерию

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Консультант сборной России и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на критику в адрес российской фигуристки Евгении Медведевой после её выступления на турнире в Канаде.
Тарасова о критике в адрес Медведевой: надо любить и ждать, а не устраивать истерию
  • © Kenjiro Matsuo
  • globallookpress.com

«Это как на войне! Надо любить и ждать, а не обсуждать её каждые две недели и не устраивать истерию — это вредительство», — цитирует Тарасову ТАСС.

По мнению тренера, Медведева выступила на турнире гораздо лучше, чем на контрольных прокатах сборной России в Москве. Тарасова отметила, что российская фигуристка долгое время восстанавливалась после травмы, о которой все критики позабыли.

«Все забыли, что у неё была такая длинная пауза, после которой люди годами не могут восстановиться? Но она восстановилась, была очень убедительна в своей программе, каталась на большой скорости», — заявила Тарасова.

Эксперт добавила, что Медведева находится в процессе изменения своего стиля катания, поэтому ей необходимо время на наработку элементов.

Ранее пользователи социальной сети «ВКонтакте» обрушились с критикой на российскую фигуристку Евгению Медведеву после того, как она уступила американке Брейди Теннелл на турнире Autumn Classic International в Канаде.

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