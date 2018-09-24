Неудача Медведевой, потерянный рекорд Трусовой и прорыв Синицыной и Кацалапова: итоги выходных в фигурном катании

На минувшей неделе состоялись два турнира по фигурному катанию серии «Челленджер» в Канаде и Словакии. Россиянка Евгения Медведева начала сезон с поражения на Autumn Classic International. Из-за падения в произвольной программе она пропустила вперёд Брэди Теннелл из США. Победу среди мужчин одержал Юдзуру Ханю, но его результат оказался ниже, чем у Михаила Коляды на Ondrej Nepela Trophy. На этом же турнире должна была выступить Алина Загитова, но в её отсутствие первое место заняла Рика Кихира, установившая мировой рекорд в произвольном прокате. Первое место в соревнованиях танцоров завоевали Виктория Синицына и Никита Кацалапов, набравшие невероятную для себя сумму баллов.

Поражение Медведевой

Неудачу Евгении Медведевой на первом официальном турнире в новом сезоне можно было предсказать. В начале сентября она представила совершенно сырой произвольный прокат, в котором забывала, в каком порядке ей нужно делать элементы. Вряд ли такой именитый специалист, как Брайан Орсер, мог бы без причин позволить подопечной так выступить на публике. Очевидно, что он ведёт с Медведевой плановую и долгую работу по возвращению на былой уровень — и небольшие предсезонные соревнования играют роль тех же контрольных прокатов, на которых результат неважен.

На турнире Autumn Classic International в Канаде Медведева собрала произвольную программу воедино, но не смогла исполнить её идеально. Началось всё с тройного лутца, который фигуристка продолжает выполнять с неправильным отталкиванием. На двойном акселе было приземление на две ноги, а тройной риттбергер и вовсе обернулся падением.

Хотя Медведева хорошо сделала все каскады, а главная её соперница на этих стартах — Брэди Теннелл из США — сама допускала мелкие ошибки, после короткой программы произошла смена лидера. Россиянка впервые уступила иностранной сопернице и набрала в сумме 204,89 балла. В рейтинге нынешнего сезона Медведева заняла шестое место, уступая при этом трём соперницам своего возраста.

Посвящение Плющенко

В отличие от российской фигуристки, японец Юдзуру Ханю начал сезон увереннее. Хотя он выиграл уже две золотые олимпийские медали, мотивация продолжать выступления никуда не делась. На Autumn Classic International Ханю не пришлось ни с кем соперничать, он мог выступить в своё удовольствие и представить новые программы, которые посвящены двум кумирам детства — Джонни Вейру и Евгению Плющенко. Ханю в своём произвольном прокате использовал ту же музыку, что российский фигурист за два года до победы на Олимпиаде.

Японец не был безупречен: в короткой программе он позабыл о вращении, а во второй день соревнований упал на четверном сальхове и срезал второй тулуп. При этом в арсенале Ханю уже есть четверной риттбергер, а его выступления были цельными произведениями искусства, за которые судьи не щадили компонентов. Во многом благодаря этому Ханю набрал в сумме 263,65 балла — лидером сезона с такими оценками не быть. Однако, как и в случае с Медведевой, это ещё не приговор перед гораздо более важными стартами.

Осторожность Коляды

Один из тех, кто в этом сезоне набрал больше баллов, чем Ханю, — Михаил Коляда. Его первым турниром стал Ondrej Nepela Trophy в Братиславе. Новая система оценок серьёзно изменила приоритеты Михаила: теперь российский фигурист не гонится за четверными прыжками, а старается выжать максимум из тех элементов, которые у него получаются. Такая тактика тут же дала результат.

Начав короткую программу с ритмичной композиции Muse, Коляда исполнил великолепный каскад с четверным тулупом, надбавка за который превысила три балла. Был по достоинству оценён и тройной лутц, а на тройном акселе фигурист едва устоял на ногах. Коляда также получил высокие компоненты, хотя не обошлось без маленького скандала: один из судей оценил интерпретацию музыки на 0,50 балла, явно имея в виду 8,50 балла. Исправить эту ошибку было невозможно, и результат россиянина оказался на пять сотых ниже, чем мог бы быть, — 96,82.

Произвольный прокат у Коляды начинается с тех же самых прыжков, и со второй попытки они все получились отличными. Только открывая вторую часть программы, фигурист не справился с четверным тулупом и упал на лёд. Зато редкая для мужчин «Кармен» свела судей с ума, и они принялись ставить близкие к десяткам компоненты. За произвольный прокат Коляда набрал 177,55 балла, что стало лучшим результатом сезона в мире. В сумме россиянин получил 274,37 балла — это всего на два пункта меньше, чем было у прыгучего Сёмы Уно на Lombardia Trophy.

Ценные тройные аксели

В Братиславе должна была выступить Алина Загитова, однако из-за проблем с документами она в последний момент поменяла словацкий турнир на Nebelhorn Trophy в Германии, который состоится на следующей неделе. В отсутствие олимпийской чемпионки звездой женского одиночного катания неожиданно стала японка Рика Кихира.

Главным оружием 16-летней фигуристки является тройной аксель — Кихира любит его исполнять как отдельно, так и в каскаде. В короткой программе она упала на столь сложном элементе, зато в произвольном прокате дважды выполнила его чисто. Не было серьёзных ошибок у японки и в остальных прыжках. В итоге она набрала за второй прокат 146,70 балла и побила мировой рекорд Александры Трусовой, которая ради него заходила на четверные прыжки. По сумме баллов россиянка всё ещё обладает лучшим результатом, но Кихира проиграла ему всего три пункта — 218,16 балла.

Не факт, что Загитова смогла бы соперничать с японкой, которая одним этим выступлением превратилась в одну из фавориток сезона. У остальных россиянок в Братиславе ничего не получилось. Станислава Константинова заняла третье место со 180,02 балла, а Полина Цурская была четвёртой, вовсе ограничившись 154,61 балла.

Светлое будущее в танцах на льду

Уверенно начали новый сезон Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Они выступили в Братиславе и оставили о себе очень хорошее впечатление. Было даже ощущение, что судьи их перехвалили — в произвольном танце россияне не получили ни одной оценки за компоненты ниже девятки. Настолько трепетно жюри обычно обходится с финалистами Олимпийских игр, а не дуэтом, который из года в год старается вернуться в сборную России.

Синицына и Кацалапов набрали в сумме 196,42, и это уровень Мэдисон Хаббелл — Закари Донохью из США и Кэйтлин Уивер — Эндрю Поже из Канады, чьи выступления украшают любой крупный турнир. Естественно, россияне выиграли турнир, причём с огромным преимуществом над ближайшими соперниками.

«Мы очень рады, что откатались достаточно хорошо. Не всё было гладко, не всё чисто. Но это начало сезона, и у нас уже было фактически три старта подряд. Эти три недели были очень и очень насыщенными. Но мы не устали. Готовы и дальше тренироваться, анализировать, работать», — сказал после победы Кацалапов.

«Напряжение чувствовалось. И перед этими соревнованиями я не то, что устала, просто волновалась. Но нам понравилось здесь выступать. На произвольном танце было больше народа. Публика поддерживала, лёд хороший, всё отлично. Сейчас с хорошим настроем будем готовиться к нашим этапам Гран-при. Первый у нас будет в Канаде», — добавила Синицына.