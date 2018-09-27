Российская фигуристка Сотскова заменит Костнер в составе сборной Европы на турнире в Японии

Россиянка Мария Сотскова заменит итальянку Каролину Костнер в составе сборной Европы на турнире по фигурному катанию Japan Open в Сайтаме.

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости. Турнир Japan Open представляет собой командные соревнования Северной Америки, Европы и Японии. Соревнования пройдут только в одиночном катании, где мужчины и женщины покажут только произвольные программы. Помимо Сотсковой в сборную Европы вышла другая россиянка, Алина Загитова. Турнир пройдёт 6 октября. Ранее Тарасова прокомментировала выступление Загитовой на турнире в Оберстдорфе.