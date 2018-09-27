Российская фигуристка Сотскова заменит Костнер в составе сборной Европы на турнире в Японии
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Турнир Japan Open представляет собой командные соревнования Северной Америки, Европы и Японии. Соревнования пройдут только в одиночном катании, где мужчины и женщины покажут только произвольные программы.
Помимо Сотсковой в сборную Европы вышла другая россиянка, Алина Загитова.
Турнир пройдёт 6 октября.
Ранее Тарасова прокомментировала выступление Загитовой на турнире в Оберстдорфе.