Российская фигуристка Сотскова заменит Костнер в составе сборной Европы на турнире в Японии

Короткая ссылка
Россиянка Мария Сотскова заменит итальянку Каролину Костнер в составе сборной Европы на турнире по фигурному катанию Japan Open в Сайтаме.
Российская фигуристка Сотскова заменит Костнер в составе сборной Европы на турнире в Японии
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Турнир Japan Open представляет собой командные соревнования Северной Америки, Европы и Японии. Соревнования пройдут только в одиночном катании, где мужчины и женщины покажут только произвольные программы.

Помимо Сотсковой в сборную Европы вышла другая россиянка, Алина Загитова. 

Турнир пройдёт 6 октября.

Ранее Тарасова прокомментировала выступление Загитовой на турнире в Оберстдорфе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить