Тарасова прокомментировала выступление Загитовой на турнире в Оберстдорфе

Консультант сборной России и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова осталась довольна выступлением олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на турнире серии «Челленджер» в немецком Оберстдорфе.

«Очень приятно и потрясающе здорово, что она на первом своём старте показывает самый высокий уровень элементов. За первый каскад лутц — риттбергер я бы ей поставила лучшие баллы», — цитирует специалиста РИА Новости.

Она также сказала, что Загитова с первого старта доказала своё превосходство над соперницами.

«Это её первое соревнование в сезоне. И мы можем расценивать её выступление как очень хорошее. У неё прекрасный костюм. У подопечных Этери Тутберидзе всегда очень хорошие костюмы. Видно, что Алине нравится программа. Нравится музыка, хотя она вряд ли кому-то может не нравиться. Ей надо продолжать в том же духе», — добавила Тарасова.

Ранее Загитова установила новый мировой рекорд в короткой программе на турнире в Германии.