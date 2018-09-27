Тарасова прокомментировала выступление Загитовой на турнире в Оберстдорфе
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«Очень приятно и потрясающе здорово, что она на первом своём старте показывает самый высокий уровень элементов. За первый каскад лутц — риттбергер я бы ей поставила лучшие баллы», — цитирует специалиста РИА Новости.
Она также сказала, что Загитова с первого старта доказала своё превосходство над соперницами.
«Это её первое соревнование в сезоне. И мы можем расценивать её выступление как очень хорошее. У неё прекрасный костюм. У подопечных Этери Тутберидзе всегда очень хорошие костюмы. Видно, что Алине нравится программа. Нравится музыка, хотя она вряд ли кому-то может не нравиться. Ей надо продолжать в том же духе», — добавила Тарасова.
Ранее Загитова установила новый мировой рекорд в короткой программе на турнире в Германии.