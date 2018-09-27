Загитова установила новый мировой рекорд в короткой программе на турнире в Германии

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Олимпийская чемпионка Пхёнчхана российская фигуристка Алина Загитова установила новый мировой рекорд в короткой программе на турнире серии «Челленджер» в немецком Оберстдорфе.
Загитова установила новый мировой рекорд в короткой программе на турнире в Германии
  • © Pasya
  • globallookpress.com

Спортсменка показала результат 79,93 балла, в то время как предыдущий рекорд, который принадлежал другой россиянке, Александре Трусовой, составлял 74,74 балла.

На ОИ-2018 Загитова набрала 89,92 балла. Но перед началом нового сезона Международный союз конькобежцев (ISU) обнулил все предыдущие рекорды из-за изменения системы оценок. Таким образом, предыдущие рекорды признаны историческими.

Ранее Загитова победила в короткой программе на турнире в Оберстдорфе.

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