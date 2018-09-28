Загитова установила два новых мировых рекорда в фигурном катании на турнире в Германии

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова установила новые мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух прокатов на турнире серии «Челленджер» в немецком Оберстдорфе.
Загитова установила два новых мировых рекорда в фигурном катании на турнире в Германии
  • РИА Новости

Выступление Загитовой в произвольной программе судьи оценили в 158,50 балла. Предыдущий рекорд (147,37 балла) принадлежал японке Рике Кихире.

По сумме двух программ Загитова набрала 238,43 балла — 158,50 за произвольную и рекордные 79,93 за короткую. Таким образом она превзошла достижение своей соотечественницы Александры Трусовой (221,44 балла).

Перед началом нового сезона Международный союз конькобежцев (ISU) из-за изменения системы оценок обнулил все предыдущие рекорды, признав их историческими.

Ранее сообщалось, что Мария Сотскова заменит Каролину Костнер в составе сборной Европы на турнире в Японии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить