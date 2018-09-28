Загитова установила два новых мировых рекорда в фигурном катании на турнире в Германии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова установила новые мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух прокатов на турнире серии «Челленджер» в немецком Оберстдорфе.

Выступление Загитовой в произвольной программе судьи оценили в 158,50 балла. Предыдущий рекорд (147,37 балла) принадлежал японке Рике Кихире.

По сумме двух программ Загитова набрала 238,43 балла — 158,50 за произвольную и рекордные 79,93 за короткую. Таким образом она превзошла достижение своей соотечественницы Александры Трусовой (221,44 балла).

Перед началом нового сезона Международный союз конькобежцев (ISU) из-за изменения системы оценок обнулил все предыдущие рекорды, признав их историческими.

Ранее сообщалось, что Мария Сотскова заменит Каролину Костнер в составе сборной Европы на турнире в Японии.