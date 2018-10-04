«Увидимся на Кубке мира»: биатлонист Шипулин решил продолжить спортивную карьеру

Российский биатлонист Антон Шипулин продолжит спортивную карьеру. В октябре он присоединится к национальной команде на сборах в Австрии, по итогам которых сможет участвовать в первых этапах предстоящего Кубка мира. Министр спорта РФ Павел Колобков выразил уверенность, что Шипулину под силу вернуться в прежнюю форму, а известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что чемпион Олимпиады в Сочи 2014 года — настоящий символ сборной России.

За два месяца до старта биатлонного сезона многолетний лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин порадовал своих поклонников приятным известием о том, что принял решение продолжить спортивную карьеру и вскоре присоединится к мужской команде на сборах в австрийском Рамзау. Об этом олимпийский чемпион в своём Instagram.

«Решение я принял. Огромную роль здесь сыграли и вы, мои болельщики. Спасибо огромное, что поддерживали меня эти полгода. Увидимся на Кубке мира!» — написал Шипулин.

Эту информацию подтвердил и главный тренер сборной России Анатолий Хованцев. Специалист также рассказал о ближайших планах спортсмена.

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«Естественно, он будет заниматься по индивидуальному плану, поскольку в подготовительный период не так активно тренировался, ему сейчас целесообразно делать базовую работу. О Кубке мира пока трудно говорить, ему просто нужно целенаправленно готовиться и подвести себя к чемпионату мира, это самое правильное решение», — приводит слова наставника «РИА Новости».

Кроме того, Хованцев пояснил, по каким критериям Шипулин может попасть в состав сборной для участия в чемпионате мира, который пройдёт в марте в шведском Эстерсунде.

«Если на декабрьских стартах будет выглядеть достаточно хорошо, есть смысл принять участие в отдельных гонках Кубка мира как подводящих к чемпионату мира. Конечно, вижу определённый позитив в том, что он присоединится к команде и будет с ней готовиться», — добавил специалист.

О том, что Шипулин сможет рассчитывать на место в сборной, стало известно ещё в конце сентября. Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Максим Кугаевский сообщил, что, вне зависимости от того, какое решение примет сам спортсмен, двери в команду для него всегда останутся открытыми, учитывая его заслуги в сезоне-2017/18. Остальные биатлонисты должны будут пройти отбор во время ноябрьской серии тренировок.

«Никому льгот не выдавали, все будут отбираться в общем порядке. Единственное — оставили место под Шипулина, поскольку он является обладателем третьего места в общем зачёте Кубка мира прошлого сезона. Ситуация зависит от его желания продолжать карьеру», — цитирует Кугаевского ТАСС.

В апреле нынешнего года 31-летний россиянин шокировал своих болельщиков заявлением о том, что в ближайшее время может завершить профессиональную карьеру. По словам спортсмена, это связано с серьёзными проблемами со здоровьем, которые проявились вследствие тяжёлых нагрузок. Однако многие эксперты сошлись на том, что главной причиной неудач Шипулина являются психологическая усталость и разочарование из-за недопуска на Олимпийские игры в Пхёнчхане, на которые сам биатлонист возлагал большие надежды.

По рекомендации врачей в межсезонье спортсмен проводил тренировки в облегчённом формате. В связи с этим на данный момент остаётся открытым вопрос о том, сможет ли россиянин вернуться в прежнюю форму и вновь стать лидером сборной, которым он являлся на протяжении последних нескольких лет. Однако министр спорта РФ Павел Колобков выразил уверенность в том, что Шипулин сможет справиться со всеми сложностями и уже совсем скоро вновь вернётся на прежний уровень.

«Очень рад, что он решился продолжить карьеру. Есть масса примеров, когда в 31 год спортсмены только выходили на пик формы. В последние годы Антон был локомотивом мужской сборной России по биатлону и одним из главных лиц российского спорта в целом. Уверен, что он ему не составит труда вернуть былую форму, и уже в ближайшем сезоне мы увидим, как он поднимается на подиум», — отметил Колобков.

Солидарен с ним и президент СБР Владимир Драчёв. По его мнению, 30 лет — не тот возраст, когда у спортсмена все успехи позади.

«Антон полгодика отдохнул, восстановился. На первых этапах Кубка мира он, возможно, ещё не покажет каких-то выдающихся результатов, но после Нового года, полагаю, вполне способен вернуться на тот уровень, который всегда его отличал от других», — отметил глава организации.

Новость о том, что россиянин принял решение остаться в большом спорте, с радостью восприняли не только болельщики, но и специалисты. Бывший наставник спорной России Владимир Барнашов заявил, что Шипулина рано списывать со счетов, так как своё последнее слово в спорте он ещё не сказал.

«Ему несправедливо не дали выступить на Олимпиаде в Южной Корее, где он мог добиться успеха. Безусловно, у него осталась неудовлетворённость. И если у него по-прежнему есть желание сделать то, что не удалось в Пхёнчхане, решение вернуться нужно уважать и поддерживать», — рассказал специалист.

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев, в свою очередь, призвал порадоваться тому, что Шипулин воссоединится с национальной командой, потому что ей нужен тот, кто может повести других спортсменов за собой.

«В наш спорт возвращается человек, который гордо понесёт знамя. В нынешней сборной второго такого человека нет. Он должен быть рядом с теми, кто в самое ближайшее время может показать большой результат. Когда Шипулин в команде, понимаешь, что он нужен, потому что Антон — по-настоящему душа и российского спорта, и биатлона. Пусть с его здоровьем всё будет в порядке, пусть он бегает долго и радует нас своими победами», — приводит слова журналиста «Чемпионат».