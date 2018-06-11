Шипулин рассказал о летней подготовке к следующему сезону

Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, как проводит тренировочные занятия в связи с состоянием здоровья.

«Сейчас пока в плавающем режиме провожу тренировки по полтора часа четыре-пять раз в неделю, больше для того, чтобы не зажиреть. Чтобы восстановить здоровье, мне большие нагрузки сейчас не нужны», — цитирует Шипулина Rusbiathlon.

Он также подтвердил, что примет окончательное решение о продолжении карьеры осенью после вердикта врачей.

Ранее олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин пожелал удачи сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира 2018 года.