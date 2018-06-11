Шипулин рассказал о летней подготовке к следующему сезону
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«Сейчас пока в плавающем режиме провожу тренировки по полтора часа четыре-пять раз в неделю, больше для того, чтобы не зажиреть. Чтобы восстановить здоровье, мне большие нагрузки сейчас не нужны», — цитирует Шипулина Rusbiathlon.
Он также подтвердил, что примет окончательное решение о продолжении карьеры осенью после вердикта врачей.
Ранее олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин пожелал удачи сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира 2018 года.