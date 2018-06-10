Шипулин пожелал удачи сборной России по футболу на домашнем ЧМ

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин пожелал удачи сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира 2018 года.

Биатлонист посетит матч соперников России по группе А Египет — Уругвай, который состоится в Екатеринбурге 15 июня.

«Я планирую посмотреть все матчи нашей команды по телевизору. Наши ребята — это наша надежда. Хочу пожелать им удачи, чтобы они меньше волновались, чтобы просто выходили на поле и показывали всё, что умеют», — приводит слова Шипулина Sport24.

Он призвал российских футболистов сбросить груз ответственности и получить удовольствие от игры на домашнем ЧМ.

«Я буду болеть только за них. Как бы они ни сыграли, это единственная команда, которой я готов отдать все свои силы и эмоции», — заявил Шипулин.

Ранее чемпион Олимпийских игр в Пхёнчхане норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился ожиданиями от предстоящего ЧМ-2018 по футболу в России.