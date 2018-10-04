Антон Шипулин сообщил, что продолжит карьеру биатлониста
- РИА Новости
«Решение принято. Огромную роль в этом сыграли мои близкие и, конечно, вы — мои болельщики. Спасибо вам огромное за поддержку! Увидимся на Кубке мира», — написал Шипулин в своём Instagram.
Биатлонист проанонсировал, что расскажет обо всём подробнее в эфире «Матч ТВ», который начнётся в 16:00 мск.
Кубок мира по биатлону стартует 2 декабря в словенской Поклюке.
Ранее Антон Шипулин рассказал, как будет проходить его подготовка к новому сезону.