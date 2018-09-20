Шипулин рассказал, как будет готовиться к биатлонному сезону

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Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин рассказал, как будет проходить его подготовка к новому сезону.
Шипулин рассказал, как будет готовиться к биатлонному сезону
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Было ли чувство, что надо куда-то ехать, тренироваться? Думаю, больше у моей жены такое чувство было! На самом деле такого чувства, как ни странно, не было, хотя я ждал его. Наоборот, хотелось полениться, дома полежать, поиграть с сыном. Я писал ребятам на сбор, думал, вдруг сейчас что-то в сердечке ёкнет, захочется к ним. Ни разу не ёкнуло», — приводит слова Шипулина «Калашников Media».

Он отметил, что ближайшие два месяца проведёт в Греции с Александром Легковым, который будет для него и спарринг-партнёром, и тренером.

«Берём с собой велосипеды, роллеры, я хочу попробовать повкатываться, посмотреть, как организм ведёт себя с нагрузками. Я знаю, что он сейчас в великолепной форме, а у меня форма ниже плинтуса, поэтому будем стараться найти компромисс», — добавил биатлонист.

Ранее сообщалось, что Шипулин не поехал на тренировочный сбор с командой России по биатлону.

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