Шипулин не поехал на тренировочный сбор с командой России по биатлону

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин предпочёл проведение самостоятельной подготовки в Греции тренировочному сбору с национальной командой в Кировске.

«Друзья, тяжело. Приехал в Грецию, чтобы семья покупалась, а я решил потренироваться, посмотреть, как мой организм себя проявит», — обратился к болельщикам Шипулин в своём Instagram.

Он объявил, что его спарринг-партнёром на сборах в Греции станет олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, который, по мнению биатлониста, находится в более хорошей форме, чем он.

Ранее Антон Шипулин сказал, что ближе к концу сентября расскажет о планах на ближайшее будущее.