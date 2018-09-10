Шипулин рассказал о проблемах с физической формой

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Российский биатлонист Антон Шипулин сказал, что ближе к концу сентября расскажет о планах на ближайшее будущее.
Шипулин рассказал о проблемах с физической формой
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Сегодня я приезжал в Москву на обследования, надо подождать ещё какое-то время для получения всех данных, я думаю, что уже в конце сентября я дам ответ», — цитирует Шипулина «Калашников Media».

Испытывающий проблемы со здоровьем россиянин заявил, что имеет проблемы с физической формой из-за отсутствия серьёзных нагрузок на тренировках.

«Уже больше пяти месяцев я больших нагрузок не делал. Речь даже не идёт о каких-то скоростных. Я уже чувствую, что мне и по лестнице иногда тяжело подниматься. Форма упала настолько, что сейчас надо всё строить, весь тренировочный процесс, заново», — отмечает спортсмен.

Он добавил, что такой большой перерыв в тренировках случился впервые в его профессиональной карьере.

Ранее российский биатлонист Антон Шипулин отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) не восстанавливать Союз биатлонистов России (СБР).

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