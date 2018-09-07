Шипулин о решении IBU: я уже очень сильно устал от этой грязи
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- РИА Новости
«Я от этой грязи уже очень сильно устал ещё с Олимпиады — с этими допусками, недопусками. С одной стороны, уже научился абстрагироваться от этой ситуации, с другой, конечно, это неприятно. Вытягивает какие-то лишние эмоции, создаёт какую-то дополнительную нервотрёпку», — цитирует Шипулина «Калашников Media».
Он также сказал, что самым неприемлемым вариантом было бы выступление российских биатлонистов под нейтральным флагом.
«Если нас вынудят выступать под нейтральными флагами, тогда нет смысла бегать», — сказал Шипулин.
Ранее двукратный олимпийский чемпион и почётный вице-президент Союза биатлонистов России Виктор Маматов заявил, что США призывали другие страны объединиться в голосовании против России на конгрессе IBU.