Шипулин о решении IBU: я уже очень сильно устал от этой грязи

Российский биатлонист Антон Шипулин отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) не восстанавливать Союз биатлонистов России (СБР).

«Я от этой грязи уже очень сильно устал ещё с Олимпиады — с этими допусками, недопусками. С одной стороны, уже научился абстрагироваться от этой ситуации, с другой, конечно, это неприятно. Вытягивает какие-то лишние эмоции, создаёт какую-то дополнительную нервотрёпку», — цитирует Шипулина «Калашников Media».

Он также сказал, что самым неприемлемым вариантом было бы выступление российских биатлонистов под нейтральным флагом.

«Если нас вынудят выступать под нейтральными флагами, тогда нет смысла бегать», — сказал Шипулин.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и почётный вице-президент Союза биатлонистов России Виктор Маматов заявил, что США призывали другие страны объединиться в голосовании против России на конгрессе IBU.