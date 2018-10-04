Шипулин присоединится к сборной России на тренировочном сборе в Австрии
- РИА Новости
«Я приблизительно знал, что он будет продолжать. Дальнейшие действия какие: он едет с нами на подготовку в Рамзау», — приводит слова Хованцева РИА Новости.
Он также заявил, что первоначально Шипулин будет готовиться по отдельному плану, так как пропустил базовую подготовку. Тренер назвал подготовку к чемпионату мира целью 31-летнего биатлониста.
Ранее российский биатлонист Антон Шипулин принял решение продолжить выступления на профессиональном уровне.