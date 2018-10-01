«Мечтал об этом всю жизнь»: 38-летний испанец Вальверде выиграл групповую гонку на ЧМ по велоспорту

Испанский велогонщик Алехандро Вальверде стал победителем мужской групповой гонки на чемпионате мира, который завершился в австрийском Инсбруке. Спортсмен опередил на финише 258-километрового марафона представителя Франции Ромена Барде и канадца Майкла Вудса. Россиянам не удалось добиться успехов. Лучший результат из них показал Сергей Чернецкий: он занял 25-е место, уступив чемпиону мира ровно две минуты.

Уникальная возможность для «горняков»

В предыдущие несколько лет мужская групповая гонка — главное и, пожалуй, самое интригующее событие чемпионата мира по велоспорту — была полем битвы сильнейших спринтеров поколения, победителем среди которых три года подряд становился Петер Саган.

О том, что гегемония звёздного словака наверняка прервётся в 2018-м, стало известно задолго до начала первенства планеты: трасса в Инсбруке по своему профилю категорически не подходила ни ему, ни другим мастерам скоростного финиша из общей группы. Решающий подъём со средним градиентом в 11,5% делал предстартовыми фаворитами ЧМ проверенных гранд-турами «горняков» и универсальных специалистов по однодневным классическим гонкам. В частности, француза Жюлиана Алафилиппа, откатавшего великолепный сезон в составе самой успешной его команды — бельгийской Quick-Step Floors.

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С учётом специфики маршрута групповой гонки на медаль надеялись и в стане российской сборной, делая ставку на Ильнура Закарина. 29-летний уроженец Набережных Челнов не блистал в текущем календарном году (ему, например, не удалось повторить свой успех на «Вуэльте-2017», где он стал третьим в итоговой генеральной классификации), но сильный индивидуальный ход и умение выживать даже в самых крутых горах, безусловно, давали спортсмену вполне рабочие шансы включиться в борьбу за майку чемпиона мира.

Тем не менее поучаствовать в распределении мест на подиуме лидеру российской команды не удалось. Закарин потерял контакт с пелотоном примерно за 45 км до финиша, не выдержав сумасшедшего темпа, который задавали преимущественно испанские и итальянские гонщики, и расположился лишь на 57-й позиции итогового протокола. Впрочем, такой результат нельзя назвать откровенным провалом. Перед чемпионатом мира Ильнур проехал две трёхнедельные гонки подряд — «Тур де Франс» и «Вуэльту» — и на холмистый 258-километровый марафон в Инсбруке у него не осталось сил.

С похожими проблемами столкнулись не только российские велогонщики, но и, например, британцы: номинальные оруженосцы Саймона Йейтса были готовы к первенству планеты значительно лучше триумфатора «Вуэльты-2018», первые проблемы у которого возникли задолго до выпадения Закарина из общей группы. Крепкой команде Словении, в свою очередь, не повезло. Её лидер и восходящая звезда супермногодневок Примож Роглич проиграл свой ЧМ за 65 км до финишной черты, упав на одном из многочисленных поворотов.

Много атак

Маршрут групповой гонки, изобиловавший подъёмами и спусками (перед выездом на финальную гору спортсмены шесть раз преодолели склон протяжённостью почти 8 км), способствовал многочисленным атакам: на обгон шли и откровенные ноунеймы, и действительно сильные атлеты, на действия которых соперникам так или иначе приходилось реагировать.

У Майкла Вудса, уехавшего на определённом этапе от пелотона на 19 минут и закономерно заслужившего упоминания в категории «Отрыв дня», осязаемых шансов на победу не было. Однако уже на заключительной трети дистанции участники ЧМ предприняли несколько смелых атак, на первый взгляд казавшихся перспективными.

Собравшие мощнейшие составы команды Испании и Италии попросту разрывали пелотон на части, поочерёдно отправляя вперёд специалистов по сольным отрывам и маститых «горняков», в том числе Винченцо Нибали, в послужном списке которого значатся победы в общем зачёте каждой из трёх супермногодневок мирового тура. Активен был действующий олимпийский чемпион в групповой гонке Грег ван Авермат: спурт бельгийца, получившего поддержку от испанца Омара Фрайле и итальянца Дамиано Карузо, общая группа сумела погасить только спустя 10 км после его начала.

Ещё ближе к триумфу подобрался 26-летний датчанин Михаэль Вальгрен. Выигравший две однодневные «классики» в подходящем к концу сезоне велогонщик «выстрелил» на последнем из шести подъёмов на Ингз и имел преимущество в 30 секунд над ближайшими преследователями на решающей горе, но до финиша всё же не дотерпел, показав тем не менее заслуживающий уважения седьмой результат.

Долгожданное золото Вальверде

Практически всю дистанцию гонки французы провели в середине пелотона и ничем особенным не запомнились. А всё потому, что Тибо Пино и его не менее именитые соотечественники берегли силы на заключительный подъём, где им предстояло поработать на главного фаворита ЧМ Алафилиппа. Эту часть генерального плана команда выполнила здорово: в группу из шести атлетов, бросившуюся в погоню за Вальгреном, отобрались сразу три представителя сборной Франции, что должно было дать «трёхцветным» колоссальное преимущество при работе в гору. Но внезапно выяснилось, что Жюльен не готов ехать в одном темпе с другими лидерами — и конкуренты, почувствовав слабость фаворита, оперативно сбросили его с колеса примерно за девять километров до финиша.

Лучше всех остальных в стрессовой ситуации сориентировался Алехандро Вальверде. Пока французы, вышедшие на старт без средств радиосвязи (и, следовательно, не имевшие возможности получить своевременную подсказку из командной палатки), разбирались, что им делать дальше, испанский ветеран ответил на опасную атаку Майкла Вудса и сделал всё от него зависящее, чтобы максимально сократить первую группу. В ней остались лишь три человека — канадец, сам факт участия которого в медальных разборках можно расценивать как сенсацию, и француз Ромен Барде. Классный «горняк», дважды в карьере забиравшийся на подиум «Тур де Франс», но не способный составить конкуренцию 38-летнему Вальверде в финишном спринте.

Чтобы реально претендовать на золото, Вудсу и Барде необходимо было любой ценой добиться хотя бы минимальной форы над испанцем — и они старались из последних сил. Другое дело, что Вальверде, шесть раз поднимавшийся на подиум чемпионата мира, но никогда ранее его не выигрывавший, своего шанса не упустил. Опытнейший испанец лидировал весь последний километр дистанции и не позволил соперникам выскочить у него с колеса. Француз довольствовался серебром, а канадец привезёт домой бронзу, всего лишь вторую в истории своей страны. Догнавшему медалистов в самый последний момент голландцу Тому Дюмулану места на пьедестале (как и энергии, чтобы за него побороться) не хватило.

«Это невероятно. Я сражался как мог и должен поблагодарить всю испанскую команду, отработавшую на десять баллов из десяти. Я приберегал силы на финальный спринт и осуществил мечту всей своей жизни, став чемпионом мира», — прокомментировал свой успех Вальверде.

Во время общения с журналистами испанец с трудом сдерживал слёзы: полностью восстановившись после перелома коленной чашечки, полученного летом 2017-го на первом же этапе «Тур де Франс», с 19-й попытки он всё-таки выиграл первенство планеты. Оказавшись, между прочим, вторым в списке самых возрастных спортсменов, которым покорилось данное достижение.

Впервые в жизни выйти на старт в радужной майке чемпиона мира Алехандро сможет уже на «Ломбардии», последней значимой гонке велоспортивного сезона, которая состоится 13 октября в Италии.

Планами на будущее Вальверде пока не делится, но, судя по всему, уходить на пенсию не собирается.

«Я не был уверен, что смогу преодолеть последствия травмы, полученной в прошлом году, но я вернулся в хорошей форме и победил на чемпионате мира. Всё, что будет дальше — это подарок судьбы», — отметил испанец во время пресс-конференции в Инсбруке, где спустя 15 лет после серебряного дебюта на первенствах планеты всё-таки сбылась его мечта.