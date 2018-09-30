Вальверде выиграл групповую гонку на ЧМ по велоспорту на шоссе, Чернецкий — 25-й
- Reuters
Испанский велогонщик преодолел дистанцию длиной 258 км за 6 часов 46 минут 41 секунду.
Второе место занял француз Роман Барде. Тройку замкнул канадец Майкл Вудс.
Лучшим из россиян стал Сергей Чернецкий, финишировавший 25-м с отставанием от победителя в две минуты. Павел Сиваков завершил гонку 47-м, а Павел Кочетков — 51-м.
Для Вальверде это первое золото чемпионатов мира. Прежде 38-летний испанец завоевал две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.
Ранее сообщалось, что Роан Деннис выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по велоспорту на шоссе.